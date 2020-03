Ambasadorul SUA în România, reacție la zvonurile privind originile COVID-19 venite din China

00:40

HOROSCOP 23 MARTIE. Iata horoscopul zilei de azi LUNI 23 MARTIE 2020 ; Marte, planeta rosie impulsiva a razboiului este in conjunctie azi cu Pluto in Capricorn – au mai fost acum 2 ani dar nu in ambitiosul si determinatul Capricorn – deci saptamana incepe provocator, aproape ca un cod portocaliu de energie cosmica. Exista o putere incredibila acum cu care se pot face multe dar se pot si intampla multe.