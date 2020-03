Eugen Tomac, reacţie dură pe Facebook: „Acum trebuie să scoatem Armata şi Poliţia pe stradă pentru a-i opri pe inconştienţi”

21:30

Numărul de infecții cu noul tip de coronavirus COVID-19 a crescut alarmant în New York, doar într-o singură zi înregistrându-se 4.812 cazuri de pacienți confirmați, iar din totalul persoanelor infectate, mai mult de jumătate au vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, notează New York Times. New York a ajuns la 15.168 de cazuri […]