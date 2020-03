Olimpice: Amânarea JO 2020 ar putea deveni ''inevitabilă'', recunoaşte premierul Japoniei

08:10

Ziua mondială a meteorologiei ("World Meteorological Day") este marcată, în fiecare an, la 23 martie, încă din 1961, data reprezintă intrarea în vigoare, la 23 martie 1950, a Convenţiei ONU care a transformat vechea Organizaţie Meteorologică Internaţională într-o organizaţie interguvernamentală, cunoscută sub numele de Organizaţia Meteorologică Mondială ("World Meteorological Organization - WMO).De fiecare dată, de Ziua mondială a meteorologiei, Organizaţia Meteorologică Mondială propune spre dezbatere o temă de interes universal, pentru toate cele 191 de ţări şi teritorii membre ale WMO.Potrivit https://public.wmo.int, Ziua mondială a meteorologiei se desfăşoară în acest an sub sloganul: "Count every drop, every drop counts" ("Număraţi fiecare picătură, fiecare picătura contează").Se ştie că apa proaspătă este vitală pentru viaţă. În medie, un om nu poate supravieţui mai mult de trei zile fără apă, care este esenţială pentru producerea alimentelor, pentru toate bunurile şi serviciile şi pentru mediu. Lumea se confruntă, în prezent, cu provocări din ce în ce mai mari referitoare la apă, cum ar fi inundaţiile sau secetele şi lipsa accesului la aprovizionarea cu apă potabilă. Există, mai mult ca oricând nevoia urgentă de a fi îmbunătăţite prognoza, monitorizarea şi gestionarea aprovizionării cu apă şi de a aborda în mod direct problemele legate de poluarea apei.Site-ul Organizaţiei Meteorologice Mondiale arată că nu se poate gestiona ceea ce nu se măsoară. Colectarea şi împărţirea datelor statistice privind necesarul de apă stau la baza monitorizării şi prognozei hidrologice şi a serviciilor de avertizare timpurie a inundaţiilor şi secetei."Apa este una dintre cele mai preţioase mărfuri ale secolului XXI. Serviciile naţionale de meteorologie şi hidrologie vor fi esenţiale pentru eforturile de 'numărare a fiecărei picături, deoarece fiecare picătură contează', declară secretarul general al ONU, António Guterres.WMO şi-a asumat Iniţiativa Mondială pentru Date privind Apele, care a fost implementată sub conducerea guvernului australian şi care sprijină ţările în elaborarea politicilor legate de apă pentru a îmbunătăţi accesul şi utilizarea datelor hidrologice de către factorii de decizie. Obiectivele de dezvoltare durabilă stabilesc ţinte ambiţioase pentru 2030 pentru apa curată şi de canalizare, inclusiv gestionarea integrată a resurselor de apă la toate nivelurile.Utilizarea apei a crescut în întreaga lume cu aproximativ 1% pe an, din anii '80. Populaţiile aflate în creştere, variabilitatea crescândă a precipitaţiilor şi poluarea, etc. sunt factori care pun mai multă presiune asupra disponibilităţii şi calităţii apei, ameninţând dezvoltarea durabilă, ecosistemele şi biodiversitatea din întreaga lume.Se preconizează că cererea globală de apă va continua să crească într-un ritm similar până în 2050, reprezentând o creştere cu 20% până la 30% peste nivelul actual al utilizării apei, în principal din cauza creşterii cererii în sectoarele industriale şi interne, potrivit unui raport al Naţiunilor Unite - World Water Development Report Water 2019. Peste două miliarde de oameni trăiesc în ţări care se confruntă cu lipsa apei, iar aproximativ patru miliarde de persoane au o deficienţă severă de apă în cel puţin o lună dintr-un an.Pornind de la tema zilei sunt organizate evenimente, precum conferinţe, simpozioane şi expoziţii pentru specialiştii în domeniu, liderii comunităţii şi publicul larg. De asemenea, cu acest prilej sunt acordate numeroase premii pentru cercetare meteorologică. În multe ţări, sunt emise timbre poştale speciale pentru a marca sărbătorirea Zilei mondiale a meteorologiei.De-a lungul anilor, au fost dezbătute teme precum: relaţia dintre meteorologie şi agricultură (1968), relaţia dintre meteorologie şi producţia alimentară (1976, 1984), relaţia dintre meteorologie şi producţia de energie (1979), meteorologia în slujba vieţii şi a protecţiei bunurilor (2002), reducerea vulnerabilităţii la extremele de vreme şi climă (2003), vremea, clima şi apa în era informaţiei (2004), vremea, clima, apa şi dezvoltarea durabilă (2005), vremea şi clima: angajarea tineretului (2014), etc.Organizaţia Meteorologică Mondială este un organism specializat al Organizaţiei Naţiunilor Unite. WMO oferă cadrul unei cooperări internaţionale în privinţa dezvoltării serviciilor de meteorologie şi hidrologie. WMO a devenit în 1951 agenţie specializată pentru meteorologie (vreme şi climă), hidrologie operaţională şi ştiinţe geofizice conexe a Naţiunilor Unite, având la bază Organizaţia Internaţională a Meteorologiei (OMI), fondată în 1873. România este membru al Organizaţiei Meteorologice Mondiale din 1884 şi a participat la primul Congres al WMO, din 1951. AGERPRES/(Documentare - Cristian Anghelache, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: worldmetday.wmo.int