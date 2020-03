ANM a modificat prognoza. Iarnă siberiană în România. Când scăpăm de viscol și ninsori

21:30

A fost înregistrat cel de-al treilea deces cauzat de infecția cu noul coronavirus în România. Potrivit informațiilor apărute în mass-media, este vorba despre un bărbat de 70 de ani din Iași. În această seară s-a înregistrat, din păcate, al treilea deces pe teritoriul României al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba despre […] The post BREAKING. În România a fost înregistrat cel de-al treilea deces cauzat de noul coronavirus appeared first on Cancan.ro.