În trei săptămâni, New York-ul a devenit un epicentru al pandemiei de COVID-19

Orașul New York și suburbiile sale adună acum în jur de 5% din totalul cazurilor de infecție cu noul coronavirus din întreaga lume, scrie New York Times. La trei săptămâni după ce primul caz de infecție a fost confirmat, orașul New York a atins un record îngrijorător. Metropola americană, împreună cu suburbiile, avea luni aproape […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea