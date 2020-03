Irina Rimes, în doliu: ”Te-aș mai fi vizitat o dată, dar n-am reușit. Zbor ușor în lumea celor fără de păcate”

14:10

Hipermarketurile şi supermarketurile Auchan, precum şi magazinele de proximitate MyAuchan clasice vor fi deschise pentru clienţi, începând de luni, într-un program zilnic, de luni până duminică, de la 8.00 la 21.00, a anunţat retailerul. VEZI AICI: A FOST ÎNREGISTRAT CEL DE-AL PATRULEA DECES DIN CAUZA CORONAVIRUSULUI ÎN ROMÂNIA Excepţie fac Auchan Cotroceni, care are un […]