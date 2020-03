Culiță Sterp deja a dat-o uitării pe Carmen de la Sălciua! Artistul deja își face planuri: „O nevastă și cel puțin doi copii”

14:30

576 de persoane au fost infectate, până astăzi – pe teritoriul României – cu noul coronavirus, potrivit ultimului comunicat transmis de Grupul de Comunicare Strategică. Toate persoanele care vind din țări care au peste 500 de cazuri de infecție raportate trebuie să rămână în izolare timp de 14 zile. Pe site-ul Institutului Național de Sănătate