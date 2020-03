Dancă: Persoanele fizice autorizate care şi-au întrerupt activitatea - indemnizaţie egală cu salariul minim brut

17:50

Prima linie gratuită de consiliere psihologică pe tema COVID-19 pentru cadre didactice, părinţi şi elevi a fost lansată în cadrul unui parteneriat dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Asociaţia Proacta EDU, sub denumirea "Ambasador pentru Comunitate", informează un comunicat transmis AGERPRES."Pe lângă soluţiile propuse de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru continuarea învăţării de acasă, prin intermediul acestui proiect cadrele didactice, elevii şi părinţii sunt sprijiniţi prin consiliere personalizată online sau telefonic pentru a gestiona mai uşor această perioadă. Astfel, specialiştii psihologi din cadrul Asociaţiei Proacta EDU vor oferi suport personalului didactic pentru comunicarea cu familiile şi pentru a identifica situaţiile speciale sau de risc în care se pot afla părinţii sau elevii. Aceştia vor beneficia, la rândul lor, de consiliere psihologică. În funcţie de solicitări, familiile pot primi asistenţă socială, medicală şi juridică", se arată în comunicatul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.Cei interesaţi au la dispoziţie două linii telefonice - 0771.141.767 şi 0771.141.750 sau pot scrie specialiştilor la adresa de e-mail proactaedu@gmail.com. Toate aceste servicii sunt acordate gratuit, respectând măsurile instituite de autorităţi în această perioadă."În astfel de momente, trebuie să ne solidarizăm cu toţii, chiar dacă este o perioadă grea, cu multe încercări. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să fim uniţi şi să acţionăm pe toate planurile. Trebuie să recunoaştem că izolarea socială şi suspendarea cursurilor pot constitui factori de stres. De aceea, am iniţiat acest demers împreună cu Asociaţia Proacta EDU. Prin intermediul acestui proiect, ne-am propus să ajungem la elevii, părinţii şi la colegii mei, cadre didactice, afectate de suspendarea cursurilor. Este esenţial să comunicăm în această perioadă, să ne exprimăm temerile şi să încercăm să găsim răspunsuri care să ne ajute. Sănătatea copiilor noştri, din toate punctele de vedere, trebuie să primeze. Iar pentru rezultate şcolare bune este esenţial să dezvoltăm mai întâi un comportament responsabil, curajos şi echilibrat", a declarat Monica Anisie, ministrul Educaţiei şi Cercetării.