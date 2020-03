Familia femeii din Suceava infectată cu COVID 19 acuză. "Soția mea a contactat coronavirus în spital". Femeia este în stare gravă, la terapie intensivă

16:40

eMAG reduceri imprimante. In aceasta perioada magazinul online emag.ro are oferte excelente la imprimante de toate felurile. eMAG reduceri imprimante – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat oferta si am descoperit ca exista imprimante bune de la branduri precum HP sau Canon care costa sub 260 de lei. 1. O imprimanta multifunctionala HP Deskjet 2130 All-in-One, A4, are o reducere de 20% in campania eMAG reduceri imprimante. Simplifici imprimarea, scanarea si copierea zilnica utilizand un all-in-o...