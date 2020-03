Cum se tratează infecţia cu coronavirus dacă ai simptome uşoare

16:30

Condiții grele în Spitalul din Suceava! Cadrele medicale sunt disperate, două dintre ele susțin că secție de oncologie s-a închis, iar echipamentele de protecție sunt insuficiente. Asta în condițiile în care medicii infectați cu coronavirus au fost aduși acolo. NU RATA: UN MEDIC DE LA SPITALUL JUDEȚEAN COVASNA A FOST DEPISTAT POZITIV LA CORONAVIRUS: "VOR FI […]