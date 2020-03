Ministrul Muncii: Urmărim cu stricteţe ca pensiile şi salariile să fie plătite în calendarul cunoscut

19:50

Artista folk Claudia Şerdan, care locuieşte în regiunea italiană Lombardia, în orăşelul Legnano, situat la 15 kilometri de Milano, a declarat luni, pentru AGERPRES, că pe fondul creşterii numărului îmbolnăvirilor cauzate de coronavirus, televiziunile din Italia şi-au oprit programele pentru a anunţa că se caută 300 de medici pentru a lupta cu acest virus şi că acestui apel i-au răspuns 8.000 de persoane."Structurile medicale în Italia nu mai fac faţă, medicii plâng, sunt obosiţi, fac apel la oameni să stea în casă pentru că numai aşa se va putea izola virusul, să le dea posibilitatea să îi trateze pe cei bolnavi, să îi îngroape pe cei care mor, dar să nu se mai răspândească. Numai stând în casă se poate (...) M-a îngrozit cel mai mult în toţi anii aceştia să văd apel la televiziunile din Italia că se caută medici. Au fost întrerupte emisiunile cu un anunţ că se caută 300 de medici dispuşi să trateze virusul. În câteva ore au fost depuse 8.000 de candidaturi. E adevărat, în aceste momente vezi şi răspuns", a afirmat artista, care s-a autoizolat la domiciliu din data de 20 februarie.Singurul lucru înţelept pentru prevenirea răspândirii virusului, crede Claudia Şerdan, este ca oamenii să rămână în case şi chiar dacă pare dificil, în orăşelul Legnano, în care locuieşte, vecinii au început să cânte şi să se roage împreună."Lumea, ca să poate să stea în izolare, iese seara pe balcoane, cântă un cântec, se roagă. La noi blocurile formează un U şi lumea iese la balcoanele de la bucătărie. În urmă cu câteva seri băteau din capace şi strigau 'la cantante rumena!','la cantante rumena!', am ieşit cu chitara şi am cântat cu ei. În altă seară s-au făcut 40 de minute de rugăciuni, au spus Rozariul împreună, a fost ceva emoţionant - oameni care până acum o lună nu se cunoşteau, nu se salutau în parcare. Acum, în cele 5-10 minute cât ies pe balcon vor să cânte împreună, să se roage împreună, să nu se simtă singuri (...) Oamenii trebuie să stea în casă, liniştiţi, să nu intre în panică, fiindcă panica îţi scade sistemul imunitar şi nu te ajută să gândeşti limpede, dai direct în depresie. Aşa că bucură-te că petreci mai mult timp cu familia, zugrăveşti casa dacă ai vopsea - cum am făcut eu. Am încercat să nu mă gândesc, dar singurul mod de a ne feri şi a-i feri şi pe alţii este să stăm în casă. Virusul are o perioadă de incubaţie 14 zile, chiar dacă nu ai simptome, îl poţi transmite. Asta a fost şi în Italia, lumea era purtătoare şi nu ştia", a subliniat artista.După apariţia primelor cazuri de îmbolnăviri şi mai ales a primelor decese, Claudia Şerdan a arătat că autorităţile din Italia s-au concentrat pe primele localităţi afectate, începând cu Codogno, tot în Lombardia, apoi au izolat alte şi alte localităţi, punând bariere cu soldaţi la intrări."În localităţile izolate lumea trebuia să stea în casă, putea să iasă să se plimbe în faţa casei cu căţelul. Au ajuns în situaţia în care familiarii care locuiau în alte zone le aduceau mâncarea, o lăsau la soldaţi, iar soldaţii o duceau la uşă. Însă în toate celelalte zone lumea stătea liniştită, ieşea la plimbare. Vedeam video-uri postate pe Facebook şi mă întrebam dacă e posibil ca lumea să fie atât de iresponsabilă, totuşi pericolul e aici (...) Aici continua viaţa aparent normală, saloanele de înfrumuseţare funcţionau, totul era ca înainte şi, timp de trei săptămâni, am ajuns la zeci de mii de infectaţi şi mii de morţi. În acest orăşel sunt 70 de pozitivi şi 5 morţi", a precizat Claudia Şerdan.În ciuda măsurilor stricte, spune artista, unii încă mai continuă să iasă la plimbare, deşi numărul celor care îşi pierd viaţa e tot mai mare."Am o fostă cumnată care şi-a pierdut mama, o femeie de 77 de ani, a început să tuşească, a avut o răceală ce părea normală, dar după o săptămână a decis să sune la telefoanele pentru cazuri care au suspiciuni că ar putea să fie pozitivi. Au dus-o la urgenţă a doua zi, după 4 zile a murit. Foarte trist este că se moare în singurătate, nu ai voie să îi ai pe cei dragi lângă tine, iar când cineva moare, ţi se comunică că ţi-a murit mama, tatăl, fratele şi ţi se spune că nu sunt locuri în cimitir. Dacă ai o capelă a familiei şi dacă găseşti o agenţie de pompe funebre dispusă să ducă sicriul, îl duce acolo, dar altfel dacă nu ai loc rezervat în cimitir se strâng toate sicriele. Vine Armata şi le duce în alte localităţi unde sunt locuri sau la crematorii să le incinereze (...) E jale la Bergamo. Aceasta este localitatea unde făceau direct pe Facebook că lumea e la plimbare, iar în acest moment Bergamo are cei mai mulţi morţi din toată Lombardia", ne-a spus, cu tristeţe, Claudia Şerdan.În privinţa vieţii din orăşelul Legnano, românca spune că acum oamenii ies să cumpere alimente, echipaţi cu mănuşi şi măşti şi păstrează o distanţă de 2 metri unii faţă de alţii."Mi-am pus mască, mănuşi, m-am blindat din cap până în picioare, am mers la cumpărături, am luat ceea ce este nevoie, apoi am stat acasă. M-a uimit, când am mers să cumpăr câteva alimente, am văzut prea multă lume la cumpărături, dar stau la cozi în afara magazinelor alimentare, se stă la o distanţă de 2 metri, toată lumea are măşti şi mănuşi, iar în alimentară se intră un maximum de 5 persoane, dacă alimentara este mare. Sunt controale pe străzi, avem o declaraţie pe care trebuie să o completezi dacă ieşi. Ai trei motive pentru care o poţi face: maximă necesitate (produse alimentare), farmacie sau revii acasă. Sunt carabinieri, poliţie, armată, controale peste tot", a afirmat Claudia Şerdan.Cântăreaţa s-a arătat optimistă că acest val va fi depăşit şi şi-a exprimat speranţa ca după această încercare lumea să devină mai bună, mai înţelegătoare şi mai tolerantă."Sunt optimistă şi sper din tot sufletul că această îngenunchere pe care o trăim să ne facă, atunci când ne ridicăm în picioare, să fim mai conştienţi şi să ne respectăm mai mult, să realizăm că în faţa morţii suntem toţi la fel. Sper din tot sufletul să se întâmple asta, dar îmi este frică că în afară de criza economică, financiară care sigur ne va lovi, mi-e teamă că totuşi că omul va ieşi la fel de egoist ca înainte. Dacă am învăţat să ne rugăm împreună, atunci trebuie să fim mai buni unii cu alţii", a mai afimat artista folk.Claudia Şerdan, care la vârsta de 14 ani urca pe scena cenaclului "Flacăra" cu chitara în braţe şi uimea spectatorii, locuieşte în Italia din anul 1997 şi, pe lângă activitatea artistică, lucrează cu copiii familiilor de români în biserica din Legnano şi se implică într-o serie de activităţi de voluntariat. AGERPRES / (A - autor: Dorina Matiş, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)