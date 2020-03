Ciolacu: Marţi transmitem Senatului propunerile privind suspendarea rambursării creditelor şi plafonarea preţurilor la alimente

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că marţi în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor vor fi discutate, pentru a fi transmise Senatului, ca primă Cameră sesizată, propunerile privind "suspendarea rambursării creditelor" şi "plafonarea preţurilor la medicamente şi alimente"."Două propuneri pe care mâine o să le discutăm în Biroul Permanent şi o să le trimitem la Senat, ca primă Cameră sesizată - cea cu suspendarea rambursării creditelor şi cu plafonarea preţurilor la medicamente şi alimente", a afirmat Marcel Ciolacu, luni seară, la TVR 1.Întrebat dacă propunerea privitoare la credite este fezabilă, preşedintele Camerei Deputaţilor a răspuns: "Este fezabilă în alte state, în Ungaria sau alte state europene, şi nu e fezabilă în România ?"."Marea problemă a noastră în momentul acesta este că dorim în continuare să inventăm apa caldă. Alte state sunt lovite mai rău de această epidemie sau pandemie şi îşi conservă economiile naţionale; vedem Spania, vedem ce se întâmplă în Italia, vedem ce se întâmplă în Ungaria, noi întotdeauna dorim să inventăm noi apa caldă şi alte reguli. Am avut discuţii astăzi şi cu reprezentanţi ai Băncii Naţionale şi căutăm o formă (...). Toată lumea trebuie să vină la acest efort naţional, inclusiv băncile care-şi desfăşoară activitatea pe teritoriul României. Nu se poate să sufere numai populaţia", a subliniat Ciolacu.El a punctat că propunerile iniţiate luni de PSD, PRO România şi ALDE au fost avansate după ce Guvernul a adoptat măsurile privind şomajul tehnic şi accesul la finanţare al companiilor aflate în dificultate."Noi am aşteptat întâi să vedem ce scoate Guvernul, am aşteptat, am văzut ordonanţa (OUG 30/2020 - n.r.). Cu adevărat, PSD a propus ca 75% să fie acoperit şomajul tehnic de către stat, în schimb, am văzut condiţiile propuse ca să poţi să beneficiezi de cei 75%. Este o birocraţie imensă şi vom veni cu amendamente când ordonanţa va veni în Parlament. (...) Ce am convenit şi cu ce proiect am venit astăzi împreună cu domnul Tăriceanu şi cu domnul Victor Ponta este unul foarte clar. În ordonanţă, ca să beneficiezi de cei 75%, lăsând birocraţia, s-a dat un ordin militar prin care s-a închis un restaurant şi acum proprietarul restaurantului trebuie să ceară statului o hârtie să confirme că a fost închis printr-un ordin al statului, o aberaţie. Recuperarea celor 75% pentru şomaj se face după o lună de zile, deja foarte multe IMM-uri au probleme cu cashflow-ul şi atunci noi am venit astăzi cu o propunere ca trei luni de zile să nu se plătească CAS, CASS să se plătească în continuare, pentru că merge direct la Sănătate şi în următoarele 12 luni acest CAS să fie eşalonat. E o propunere corectă", a afirmat Ciolacu.Preşedintele PSD a explicat că şi pentru populaţie s-a luat în calcul să nu existe întreruperi de apă, de energie, de gaze, de salubritate, servicii telefonice, internet sau cablu tv."Şi am venit cu aceeaşi propunere, timp de trei luni, cine doreşte, cine consideră că nu are aceşti bani optează ca aceste trei luni pe urmă să le fie eşalonate în curs de 12 luni. Deci, un lucru, nu e populist, este chiar o propunere responsabilă. Vine după alte două propuneri", a Ciolacu.El a răspuns astfel, întrebat despre iniţiativa legislativă propusă de PSD, PRO România şi ALDE prin care facturile la utilităţi să nu mai fie plătite timp de trei luni iar restanţele acumulate să fie reeşalonate pe o perioadă de 12 luni, fără dobânzi, fără penalităţi şi dacă bugetul ţării îşi permite acest gen de soluţii. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres