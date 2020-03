Anunțul făcut de Sebastian Moise, liderul PMP București. Este despre bătrânii din Capitală

18:30

În prezent, la nivel global, numărul persoanelor care au murit din cauza coronovirusului a ajuns la 350.000, în timp ce peste 350.000 de oameni sunt deja infectați. Totodată, numărul de recuperări este de peste 100.165. Italia rămâne cea mai afectată țară din lume, cu cu 5.476 de decese, urmată de China cu .270 de decese, […]