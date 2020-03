Anunțul făcut de Profi România, în plină criză de coronavirus

19:00

Vești proaste! A fost înregistrat al 6-lea deces în România, din cauza coronavirusului! Se pare că este vorba despre un bărbat de 64 de ani, care fusese internat vineri, în stare gravă la spital. Pe teritoriul României a fost înregistrat al 6-lea deces din cauza coronavirusului. Ultima victimă Covid-19 avea 64 de ani și este […] The post A fost înregistrat al 6-lea deces în România, din cauza coronavirusului! Câti ani avea ultima victimă appeared first on Cancan.ro.