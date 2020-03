Restricții pe timp de noapte, în România, din cauza coronavirusului. Au fost date deja primele amenzi

20:00

În contextul epidemiei mondiale de coronavirus, Israel s-a gândit la o variantă excelentă de a evita răspândirea virusului ucigaș. Astfel, a fost lansată o aplicație care te avertizează dacă te apropii de o persoană infectată cu Covid-19. Israel se confruntă, până în acest moment, cu 1.200 de cazuri de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus