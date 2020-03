Mihai Bendeac desființează Românii au Talent: „E un c***t regizat”. Ce detaliu a observat starul Antena 1 la show-ul de la Pro TV

22:00

Tedros Adhanom Ghebreyesusm, președintele șeful Organizației Mondiale a Sănătății, avertizează că pandemia de „accelerează" având în vedere situația în care ne aflăm acum. Concret, șeful OMS spune că pragul de 350.000 de infectări la nivel mondial a fost deja depășit. „A fost nevoie de 67 de zile de la primul caz raportat pentru a ajunge […]