Coronavirus/Dosar penal de abuz în serviciu la Spitalul ''Sf. Ioan'', în urma unei reclamaţii depuse de medici

10:30

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) este pregătită să plătească indemnizaţii de şomaj tehnic pentru un număr de până la un milion de persoane, a declarat preşedintele instituţiei, Victor Picu, într-un interviu pentru AGERPRES.Banii vor ajunge pentru toţi angajaţii trecuţi în şomaj tehnic, scopul fiind salvarea locurilor de muncă ale acestora de la desfiinţare, a explicat şeful ANOFM care a apreciat că instituţia va plăti indemnizaţii de şomaj tehnic către angajatori începând din luna aprilie.Victor Picu a precizat, în context, şi faptul că numărul de telefon creat la ANOFM pentru oferirea de informaţii contribuabililor despre procedura obţinerii indemnizaţiei de şomaj tehnic acoperită de stat sună fără întrerupere.AGERPRES: Ce ar trebui să facă patronul unei firme care şi-a închis activitatea ca urmare a Decretului privind starea de urgenţă, pentru ca angajaţii săi să primească indemnizaţia de şomaj tehnic acoperită de stat?Victor Picu: În primul rând, oamenii trebuie să ştie că suntem alături de ei şi că vom implementa aceste măsuri cât mai eficient posibil, lăsând la o parte birocraţia. Drept urmare, imediat după ce angajatorii au suspendat contractele de muncă ale angajaţilor, deci după ce au făcut această bucătărie proprie a angajatorului conform articolului 52, litera c, din Codul Muncii, reglementare clară din Codul Muncii prin care încetează temporar contractul individual de muncă, deci după decizia de încetare temporară a contractelor individuale de muncă, angajatorii depun, în primă fază, la Ministerul Economiei, o cerere de eliberare a Certificatului pentru Situaţii de Urgenţă, iar cu acel certificat, împreună cu cererea şi cu anexa angajaţilor care au contractul suspendat, depun aceste două documente, prin email, la ANOFM. Pentru cei care şi-au închis activităţile economice în urma deciziilor autorităţilor publice, certificatul emis de Ministerul Economiei este necesar, acest certificat este reglementat şi prin decretul prezidenţial, iar acest certificat reprezintă cea mai simplă măsură pe care poţi să o iei ca să poţi dovedi, iar ANOFM să poată plăti banii pentru aceste persoane care au fost afectate în mod direct de măsurile autorităţilor publice. Certificatul se va elibera foarte rapid, online, şi va face dovada că te afli în categoriile respective. Altfel ar fi fost aproape imposibil, nu aveai ce document să depui la ANOFM, că nu puteai să dovedeşti prin codul CAEN sau altceva, nu exista un document şi nici nu puteai să inventezi un document în afara decretului, deci vreau să spun că acest certificat e necesar şi nu va presupune o birocraţie în plus. Adică Ministerul Economiei, din declaraţiile ministrului, nu va face o analiză economică, contabilă, şi aşa mai departe, ci pur şi simplu va elibera documentul, pentru a avea o certificare că aceste companii se află în situaţiile de la articolul a din ordonanţă.AGERPRES: Trebuie depuse doar certificatul şi lista angajaţilor?Victor Picu: Da. Dar în primă fază, procedura şomajului tehnic, generic spus şomaj tehnic, pentru că sensul legii este întreruperea temporară a contractului de muncă, trebuie s-o facă angajatorul.AGERPRES: Documentele se pot depune online? Unde anume?Victor Picu: Da, online. Fiecare judeţ are o adresă de email dedicată pentru acest proiect, este numele judeţului @anofm.gov.ro, spre exemplu braşov@anofm.gov.ro, sau caras-severin@anofm.gov.ro. Aceste cereri se pot depune începând cu data de 1 aprilie, pentru că plăţile se fac în luna respectivă (aprilie, n.r.) pentru luna trecută (martie, n.r.). Cererile nu trebuie depuse de azi. Cei care au început din trecut această procedură de suspendare a contractelor pot începe foarte uşor la firma respectivă, cererile nu trebuie depuse de azi. Mulţi dintre angajatori nu ştiu nici procedura iniţială, ce înseamnă de fapt suspendarea acestor contracte de muncă, sună să ne întrebe pur şi simplu ce înseamnă şomajul tehnic.AGERPRES: În lista respectivă angajatorul nu trebuie să precizeze şi salariul angajatului?Victor Picu: Da, trebuie, este o anexă în care trebuie să precizeze salariul brut al angajatului, din care noi să plătim 75% din salariul brut. Lista e un model tip, anexat la ordonanţă.AGERPRES: Angajatul trebuie să facă vreun demers?Victor Picu: Nu.AGERPRES: Indemnizaţia va fi plătită direct angajatului, sau angajatorului?Victor Picu: Banii vor fi plătiţi angajatorului, iar angajatorul va plăti mai departe salariul angajatului.AGERPRES: Aţi spus că după 1 aprilie se vor depune actele?Victor Picu: Da, prin e-mail. Bine, şi de acum se pot lua informaţii prin e-mailul respectiv, acesta e pus deja la dispoziţie, dar ordonanţa spune foarte clar că se va plăti luna prezentă pentru luna trecută. Avem următorul caz - decretul a intrat în vigoare pe 16 martie, şi avem plăţile între 16 martie şi 31 martie, şi plăţile de pe 1 aprilie şi 15 aprilie. Şi atunci, pentru a beneficia de plata acestei jumătăţi de lună, angajatorii pot depune aceste cereri de pe 1 aprilie.AGERPRES: Iar primele plăţi când vor fi făcute?Victor Picu: Primele plăţi vor fi făcute în cel mai scurt timp. Ordonanţa vorbeşte de maxim 30 de zile. Noi ne vom îngriji să plătim foarte repede aceşti bani. 30 de zile este un termen maxim, nu minim, este un termen reglementat prin ordonanţă. Depinde foarte foarte mult şi de câte solicitări vor fi pe acest proiect. Una este să procesezi câteva zeci, sute de mii, alta este mai multe. Depinde foarte mult. Termenul legal este de 30 de zile, noi vom încerca să plătim mult mai repede, cel puţin pentru luna martie, pentru că pentru cealaltă, pentru prima jumătate a lunii aprilie, avem destul timp să plătim.AGERPRES: Adică estimaţi să faceţi plăţi în aprilie?Victor Picu: Da, plăţile se vor face în aprilie.AGERPRES: Banii sunt acum disponibili la ANOFM?Victor Picu: Banii se vor plăti din bugetul asigurărilor de şomaj. Bugetul asigurărilor de şomaj este aprobat cu sumele respective pentru şomajul obişnuit şi alte cheltuieli. La prima rectificare, se vor adăuga în bugetul asigurărilor de şomaj bani de la Bugetul de Stat, de la Ministerul de Finanţe. Dar asta se va face rapid, nu va fi o problemă, suntem deja în discuţii, deja am făcut o evaluare cu privire la judeţe, suntem în discuţii avansate cu Ministerul de Finanţe pentru suplimentarea bugetului asigurărilor de şomaj.AGERPRES: Pentru câte plăţi credeţi că vă vor ajunge banii? Ministrul Muncii estima că până la 400.000 de contracte de muncă pot fi suspendate.Victor Picu: Banii vor ajunge pentru toată lumea, pentru că şi dacă pot fi 400.000 - 500.000 (de contracte de muncă suspendate, n.r.), noi vom plăti, estimăm şi ne pregătim pentru până la un milion de persoane. Adică nu va fi o restricţie cu privire la buget, nu se vor plăti bani în funcţie de cât buget ai, ci banii vor fi pentru toată lumea. Nu ştim la această oră, după implementarea acestei măsuri pot creşte contractele suspendate şi nu avem o foarte clară cunoştinţă cu privire la câte contracte vor fi suspendate, dar noi ne pregătim să avem bani în buget chiar pentru mult mai mult decât 400.000 de contracte. Plus că rectificările se pot face, va fi o rectificare bugetară imediat şi vor mai urma dacă va fi nevoie. Ne pregătim să avem toţi banii necesari în bugetul asigurărilor de şomaj.AGERPRES: Rectificarea de care vorbiţi ar trebui să fie realizată foarte repede.Victor Picu: Da, depinde foarte mult de Ministerul de Finanţe, ei vă pot răspunde mai bine, dar discuţiile sunt ca rectificarea să fie foarte repede, să ne încadrăm în timp. Nu vă pot da o dată, dar va fi foarte repede.AGERPRES: Cea de-a doua categorie de firme, cele afectate de situaţia economică dar care nu au fost vizate direct de decret, ce ar trebui să facă pentru a obţine indemnizaţia pentru şomaj tehnic?Victor Picu: Sunt două condiţii cumulative - prima e să aibă încasări cu 25% mai puţin decât media lunilor ianuarie şi februarie, iar a doua condiţie este să nu aibă bani pentru salarii. Această măsură cu privire la aceşti angajatori este pentru cei care îşi doresc să menţină oamenii şi să nu îi disponibilizeze, iar statul vine în ajutorul lor să plătească aceste indemnizaţii, aceste sume pentru şomajul tehnic. Asta înseamnă că ei nu au bani pentru acest şomaj tehnic, deci este o condiţie cumulativă împreună cu cea de mai sus.AGERPRES: Angajatorul va certifica aceste două condiţii printr-o declaraţie?Victor Picu: Da, printr-o declaraţie pe proprie răspundere. Tocmai pentru a nu crea o birocraţie în plus, pentru a nu face verificări în plus o altă instituţie a statului, cum ar fi ANAF, sau poate alte ministere, noi şi legiuitorul am plecăm de la premiza de bună-credinţă a angajatorului, că îndeplineşte cele două condiţii.AGERPRES: Această a doua categorie de firme va primi banii mai târziu decât prima categorie? Aveţi o estimare a cererilor pe care le aşteptaţi din fiecare categorie de companii afectate?Victor Picu: Ambele categorii pot primi banii în acelaşi timp, nu îi vor primi mai târziu. În funcţie de cum se depun cererile, ele vor fi procesate, indiferent că sunt pe prima categorie de firme sau pe a doua. Bineînţeles că ne aşteptăm ca prima categorie să fie cu mai mulţi angajaţi, dat fiind faptul că pe zona de HoReCa activităţile au fost închise şi sunt foarte mulţi angajaţi disponibilizaţi, dar care nu intră în discuţie cu această ordonanţă, şi pe de altă parte cei care sunt în şomaj tehnic. Da, ne aşteptăm ca din prima categorie de firme să fie un volum mai mare de lucru, dar asta nu înseamnă că vor aştepta cei din cea de-a doua categorie. Toate cererile vor fi procesate în momentul în care au fost depuse.AGERPRES: Aveţi cifrele despre cât a crescut şomajul în România în urma decretului?Victor Picu: Discuţiile pe care le-am avut cu directorii din agenţii (AJOFM-uri, n.r.), care ţin legătura cu marii angajatori din judeţe, comportă două aspecte. Primii (angajatori, n.r.) sunt cei care au luat deja câteva măsuri, primele măsuri au fost luate cu privire la cei pe care i-au disponibilizat, iar eu am solicitat, la cererea ministrului Muncii, o listă din toate judeţele şi cu privire la cei care au fost deja disponibilizaţi sau în şomaj tehnic, şi cu privire la cei care se gândesc, care îşi pun problema să îşi suspende contractele individuale de muncă. Această măsură vine tocmai pentru a-i proteja şi pe aceşti angajaţi care sunt în pericol de a fi disponibilizaţi, deci deja directorii de la agenţiile judeţene iau legătura cu marii angajatori ca să le ofere informaţii în legătură cu această măsură, pentru a putea avea şi cealaltă opţiune, de a suspenda contractele, nu de a înceta contractele individuale de muncă. Sunt angajatori care au făcut deja aceste demersuri şi a suspendat contractele de muncă, dar care şi-au asumat plata şomajului tehnic până acum şi care spun că poate pentru următoarea lună nu vor mai avea bani şi se vor încadra pentru a aplica pentru prevederile ordonanţei respective, deci toate informaţiile ne vin din ţară, le strângem deja la centru şi vom comunica pe aceste situaţii pe care le avem din ţară.AGERPRES: Aţi anunţat înfiinţarea unui număr de telefon pentru informarea oamenilor despre şomajul tehnic. Care sunt întrebările pe care le primiţi?Victor Picu: Acest call-center pe care l-am înfiinţat foarte rapid a plecat de la ideea că foarte mulţi oameni vor avea nevoie de informaţii, ceea ce s-a şi confirmat. Este un număr unic 021.4444.000, acest număr unic funcţionează la nivelul central al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, are 8 linii, cu posibilitatea de a redirecţiona, de a face legătura în judeţe. Începând de luni, am fost pur şi simplu asaltaţi de telefoane, probabil că multora dintre cei care au sunat nu li s-a răspuns la telefon, pentru că liniile sunt ocupate non-stop. Noi vom face legătura şi în ţară, iar întrebările sunt de la cele mai simple până la cele mai complexe. Sunt foarte mulţi oameni care sună şi nu ştiu ce înseamnă suspendarea contractului de muncă, nu înţeleg ce înseamnă şomajul tehnic, sună foarte mulţi contabili de la societăţi, foarte mulţi administratori de la societăţi, şi precizez că le stăm la dispoziţie cu toate informaţiile, dar pot suna şi pe parcursul celorlalte zile; acest telefon va funcţiona pe toată perioada proiectului şi îl vom păstra pentru a sta la dispoziţii cu informaţii, dar sunt 8 linii telefonice la care se sună non-stop, cred că sunt mii de persoane. Am răspuns şi eu la început la aproximativ 7-8 telefoane. Întrebările sunt dintre cele mai diverse, de la ce înseamnă şomajul tehnic şi apoi despre cum se aplică ordonanţa, cu cele două condiţii.AGERPRES: Aveţi vreun mesaj pentru angajatori?Victor Picu: Vreau să transmit următorul mesaj către oameni: aceştia trebuie să ştie că această măsură este pentru ca angajatorii să aibă opţiunea ca oamenii să nu-şi piardă locurile de muncă, iar angajatorii trebuie să ştie că au tot sprijinul în implementarea acestei măsuri, pentru a gestiona cu bine această perioadă. Această panică şi frică şi nesiguranţă a oamenilor pot duce către prima măsură, aceea de a disponibiliza oamenii. Noi vrem să punem la dispoziţie şi această variantă, către cei care au investit în oameni la locurile de muncă, că pot să aplice această prevedere a ordonanţei şi să suspende contractele individuale de muncă ale oamenilor şi nu să-i disponibilizeze. Cam acesta e mesajul, cu convingerea că vom trece cu bine de acest moment şi cu garanţia că le stăm la dispoziţie pentru a implementa cât mai eficient acest program. AGERPRES/(AS - autor: George Coman; editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)