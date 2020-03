Un bărbat a murit după ce s-a tratat cu “medicamentul minune” promovat de Donald Trump împotriva coronavirusului

23:40

A fost stare de urgență pentru fostul boss de la Dinamo, care s-a văzut nevoit să recurgă la tratamente faciale. Astfel, în plină pandemie, Cristi Borcea lansează moda… "Panda"! Poartă mască, dar nu împotriva COVID-19, ci împotriva cearcănelor! În același timp, Valentina Pelinel merge la shopping echipată cu mască și mănuși de protecție.