Autoritățile italiene au confiscat 1.840 de circuite respiratorii destinate bolnavilor de COVID-19 din Grecia

Anunțul a fost făcut! S-a aflat când va apărea filmul lui Selly, ”Un altfel de Crăciun”, pe Netflix. Producția care a făcut furori după lansarea din cinematografe, în decembrie anul trecut, se va vedea pe platforma de streaming din 27 aprilie, potrivit paginademedia.ro. Regizorul filmului este Matei Dima, cunoscut ca Bromania, iar printre actorii din […] The post Anunțul a fost făcut! Când va apărea filmul lui Selly pe Netflix appeared first on Cancan.ro.