Criza coronavirusului. Un român care lucrează în Italia avut parte de o experiență teribilă : ”Cer doar să-mi spună cineva cum să fac pentru ca mama sa aibă o moarte demnă, acasă…”

11:10

În plină pandemie de coronavirus, Cristina și Ionuț, doi tineri fără adăpost își duc traiul de pe o zi pe alta, în Gara de Nord. De când Covid-19 a intrat și pe teritoriul României, cei doi văd zilnic tot mai puțini oameni pe peron, iar aceștia nu fac altceva decât să urce și să coboare […] The post Povestea dureroasă a doi oameni fără adăpost, care își împart iubirea pe o bancă din Gara de Nord. Cum resimt cei doi pandemia de coronavirus, lăsați în voia sorții appeared first on Cancan.ro.