Mesajul viral al unei mame care a contractat coronavirus: “Simţeam că am cioburi în plămâni! Am pierdut noţiunea timpului, lăsaţi ţigările”

Sunt peste 6.661 de oameni infectați în Marea Britanie, în acest moment, conform datelor actualizate în timp real – la nivel mondial -, iar pandemia de coronavirus, așa cum a declarat chiar șeful Organizației Mondiale a Sănătății, se "accelerează". Încă nu sunt vești optimiste în legătură cu descoperirea unui vaccin-minune, iar infecțiile cu noul coronavirus […]