Cutremurător! Cum descrie un medic din Suceava, infectat cu Covid-19, epidemia de coronavirus: „Satana, e ceva de pe altă lume”

CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a obținut noi detalii uluitoare din dosarul hoților care jefuiau TIR-urile din mers, ca în celebra serie de filme „Furios și iute". Potrivit documentelor din anchetă, gruparea dădea lovituri și de jumătate de milion de euro, într-o singură noapte. Membrii bandei nu atacau doar TIR-uri care goneau pe traseu. În […]