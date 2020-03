Tudor Ciuhodaru: Soluția pentru a depista coronavirus este la un avion distanță

15:10

eMAG reduceri imprimante. Magazinul online emag.ro are reduceri foarte mari in aceasta perioada la imprimante. eMAG reduceri imprimante – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat oferta si am descoperit imprimante wireless, multifunctionale, care au pretul chiar si cu 20% mai mic. 1. O imprimanta multifunctionala inkjet color Canon PIXMA TS5151, Duplex, Wireless, A4, Alb, are o reducere de 17% in campania eMAG reduceri imprimante. Imprimanta poate sa printeze atat color, cat si monocolor. Are urmat...