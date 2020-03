VIDEO. Aeroportul Otopeni, asaltat de romi veniți din străinătate. Ce măsuri au luat autoritățile competente

13:20

Numărul persoanelor testate pozitiv cu noul coronavirus crește alarmant, de la o zi la alta. Astfel, potrivit ultimelor informații, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 186 de cazuri noi de Covid-19, iar numărul celor infectați a ajuns la 762. Coronavirusul se răspândește cu repeziciune și în România. Numărul persoanelor infectate cu Covid-19 a ajuns