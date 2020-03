Galaţiul a devenit centru regional pentru depistarea COVID-19

18:20

BUNA VESTIRE. Pe langa semnificatia religioasa, in ziua de Buna Vestire in unele zone din tara se spune ca atunci canta cucul prima oara. In traditia populara cucul este vestitorul de lucruri importante din viata de zi cu zi a omului. In trecut se credea ca in momentul in care o persoana il auzea pentru prima oara cantand in acel an, omul trebuia sa numere de cate ori acesta canta. Astfel, omul afla cati ani mai are de trait.