Plata ratelor se amână pe perioada pandemiei. Ultimele decizii luate de BNR

Un mesaj audio al unui cadru medical de la Spitalul din Suceava, care a fost închis din cauza infestării a 92 de oameni din sistem, este cutremurător. De altfel, după acest apel, procuroriii au început urmărirea penală. „Indiferent că îți scuipa ăla în față sau nu-ți scuipa, masca aia trebuia s-o păstrezi 24 de ore […]