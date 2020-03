Actorul Tudor Petruț din „Liceenii”, detalii despre coronavirusul „american”

18:00

Vrancea a fost lovită de un nou cutremur, cu o magnitudine de 3,4 pe scara Richter. Marţi, la ora locală 11:02, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, conform informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a avut loc un cutremur. (CITEȘTE ȘI: MAI MULTE CUTREMURE VOR ZGUDUI ROMÂNIA ÎN 2020: CEL MAI […]