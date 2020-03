Despescu: Activitatea MAI, cea mai importantă din ultimii 30 de ani

23:10

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat marţi că Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) "caută toate soluţiile" pentru a asigura medicamentele necesare în farmacii, luând în calcul inclusiv posibilitatea livrării unor medicamente echivalente, care conţin aceeaşi substanţă activă."E cazul Euthyroxului, de exemplu, care are un medicament cu aceeaşi moleculă. De asemenea, este vorba de (...) un alt medicament, care este folosit, din câte ştiu eu, pentru diabet - se caută o soluţie de a fi suplinit cu altă moleculă. Aici, Ministerul Sănătăţii, Agenţia a Medicamentului caută toate soluţiile pentru a asigura aceste medicamente. (...) Am avut discuţii de acum patru zile cu ministrul Sănătăţii legat de acest subiect, am vorbit şi cu doamna Pârvu, care deţin actualmente funcţia de preşedinte la Agenţia Naţională a Medicamentului, tocmai pentru a putea livra fie acest medicament, fie medicamente echivalente, care conţin aceeaşi substanţă activă, molecula", a spus premierul, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria.Premierul a reamintit că ministrul Sănătăţii a emis un ordin pentru a preveni exportul paralel şi a subliniat că se caută soluţii pentru orice situaţie în care va exista penurie în ce priveşte un medicament necesar."Din cauza preţului reglementat la foarte multe medicamente de la noi, care e cred că printre cele mai mici preţuri de la nivelul Uniunii Europene, foarte mulţi aduceau, importau medicamente în România, după care revindeau aceste medicamente către ţări în care medicamentele erau plătite la un preţ reglementat mai mare. Ministrul Sănătăţii, practic, prin ordinul care a fost emis, a interzis acest export paralel. Căutăm soluţii pentru orice situaţie în care va exista penurie privitor la un medicament necesar", a menţionat prim-ministrul.El a atras atenţia şi asupra faptului că în decretul pentru instituirea stării de urgenţă a fost prevăzută menţinerea taxei clawback la nivelul lunii decembrie."De pe piaţa românească în ultimii ani s-au retras aproximativ 2.000 de medicamente, din cauza taxei clawback, care a ajuns la un nivel de 30%, creând practic o situaţie de nesuportat pentru producătorii de medicamente sau pentru importatorii de medicamente, care trebuie să suporte din preţul reglementat 30%, foarte mulţi ajungând pe pierdere şi din cauza asta s-au retras foarte multe medicamente. Noi am prevăzut această situaţie şi, tocmai din acest motiv, în măsurile care au fost în domeniul sănătăţii incluse în decretul pentru instituirea stării de urgenţă, am prevăzut şi menţinerea clawback-ului la un nivel mai scăzut, care a fost la nivelul lunii decembrie, până vom găsi o soluţie astfel încât acest clawback să ajungă totuşi la un nivel normal. Pentru că realitatea este că în mare parte criza de medicamente a fost provocată de un preţ fixat administrativ", a afirmat Orban. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Orban: Rectificarea bugetară o vom face, nu întârziem foarte mult, probabil în două-trei săptămâni