Starea de urgență dă peste cap divorțul celui mai bogat român! Instanța a decis că…

19:30

Premierul Ludovic Orban a declarat într-o conferință de presă, care are loc la Palatul Victoria, că vor fi anunțate noi măsuri de restricție în cursul acestei seri. De asemenea, Orban a precizat că după emiterea Ordonanței 3, oamenii nu vor mai putea să circule pe stradă între orele 06-22, decât pentru a merge la muncă […] The post Ludovic Orban, prima conferinţă de presă după ce a fost suspect de coronavirus! Precizări despre Ordonanţa Militară nr. 3 appeared first on Cancan.ro.