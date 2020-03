Curs valutar BNR 25 martie 2020. Nu s-a mai întâmplat așa ceva. Câți lei costă azi 1 euro și 1 dolar

20:00

Va începe testarea în masă, în România. Mâine dimineață autoritățile o să primească primele 200.000 de kituri COVID-19 din Coreea. Guvernul de la București a luat legătura cu guvernele Coreei și Chinei pentru a achiziția a unui număr total de 2 milioane de teste.