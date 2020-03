Mare atenție, români! Cum poți să iei coronavirus chiar dacă stai izolat în casă și nu intri în contact cu nimeni

20:40

În cadrul conferinței de presă ce a avut loc marți seară, Ludovic Orban a explicat măsurile care vor intra în vigoare în următoarele ore și, de asemenea, a declarat că va crește capacitatea de testare. ”Obiectivul nostru într-un interval de 5-7 zile e să creştem capacitatea la peste 2000 de teste, chiar la 2500 de […] The post Premierul Orban: ”Testele rapide nu au precizie, au marjă mare de eroare.” appeared first on Cancan.ro.