Coronavirus: Germania avertizează împotriva 'egoului naţional' şi face apel la solidaritate internaţională în contextul pandemiei

În fiecare an, la 25 martie este marcată Ziua internaţională a comemorării victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi, care a fost proclamată de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) prin Rezoluţia A/RES/62/122, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 17 decembrie 2007.Ziua internaţională a comemorării victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi oferă posibilitatea de a onora şi comemora victimele care au suferit şi au murit în sistemul brutal al sclaviei, după cum se arată pe site-ul www.un.org. Această zi are şi scopul de a atrage atenţia asupra pericolelor rasismului şi a prejudecăţilor din prezent. Aşa cum aminteşte Organizaţia Naţiunilor Unite, timp de peste 400 de ani, mai mult de 15 milioane de persoane - bărbaţi, femei şi copii - au fost victimele comerţului transatlantic cu sclavi, unul din cele mai întunecate episoade din istoria omenirii.Prin Rezoluţia 62/122 din 17 decembrie 2007 se cere, de asemenea, instituirea unui program de informare menit să mobilizeze instituţiile de învăţământ, societatea civilă şi alte organizaţii pentru a întipări în conştiinţa generaţiilor viitoare ''cauzele, consecinţele şi lecţiile comerţului transatlantic cu sclavi, şi pentru a face cunoscute pericolele rasismului şi prejudecăţilor''.Tema din 2020 a Zilei internaţionale a comemorării victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi este ''Confronting Slavery's Legacy of Racism Together'', se arată pe site-ul http://www.un.org.Pentru a evidenţia Ziua internaţională a comemorării victimelor sclaviei şi comerţului transatlantic cu sclavi, sediul ONU din New York găzduieşte în perioada 21 februarie - 27 martie 2020 o expoziţie intitulată ''Us and Them: From Prejudice to Racism'', se arată pe site-ul https://www.un.org. Expoziţia arată cum a apărut şi s-a dezvoltat rasismul în timpul comerţului transatlantic cu sclavi şi cum continuă să divizeze societăţile de azi, şi totodată arată că rasismul nu este inevitabil şi că poate fi combătut pe mai multe niveluri. Realizată de Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Franţa în colaborare cu UNESCO, expoziţia foloseşte domenii precum antropologia, biologia, economia, istoria şi sociologia, pentru a explora acest subiect.La 25 martie 2015 a fost inaugurat, la sediul din New York al ONU, monumentul ''Ark of Return'' (Arcul Întoarcerii), menit să onoreze memoria victimelor sclaviei. Proiectul câştigător pentru realizarea acestui monument aparţine arhitectului american de origine haitiană Rodney Leon, fiind selectat în urma unui concurs internaţional şi anunţat în septembrie 2013. AGERPRES/(Documentare - Ruxandra Bratu, editor: Marina Bădulescu, editor online: Alexandru Cojocaru) * Explicaţie foto din deschidere: Monumentul ''Ark of Return'', sediul ONU, New York, 25 martie 2019.