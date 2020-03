Gheorghe Flutur, testat pozitiv pentru noul coronavirus: ”Voi depăși repede și cu bine acest episod”

21:20

Premierul Ludovic Orban a susținut o conferință de presă la Palatul Victoria, pe tema situației din România, data de epidemia coronavirus. Președintele Iohannis tocmai anunțase, cu câteva ore înainte, intrarea în carantină general. În finalul conferinței, Orban a fost pus ușor în dificultate: "Este România pregătită pentru scenariul 4?" "Luăm măsuri gradual, creștem permanent capacitatea […]