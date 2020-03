Un cunoscut profesor și poet a fost răpus de coronavirus. E primul deces înregistrat în județul Bacău

07:10

Pe fondul crizei coronavirusului, piața valutară din România reacționează, în fiecare zi, iar românii urmăresc evoluția monedei naționale în raport cu moneda europeană și cu cea americană. Euro a rămas și ieri peste pragul de 4,8 lei, fiind cotată la 4, 8445 lei. 1 dolar a fost cotat – la ora 13,00 – atunci când […]