Asistentă de la Spitalul din Suceava, cu ochii în lacrimi: Ni se ascunde adevărul, au teste, dar ne vor la muncă! Toți colegii vor să vorbească, dar le e frică!

CALENDAR ORTODOX 25 MARTIE. In fiecare an, la 25 martie, praznuim prima sarbatoare inchinata Maicii Domnului, Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzator celui de Bunavestire). Este praznicul in amintirea zilei in care Sf. Arhanghel Gavriil i-a vestit Sf. Fecioare ca va naste pe Mesia (Luca I, 26-38). Ea a fost asezata cu noua luni inainte de nasterea cu trup a Domnului, adica la 25 martie.