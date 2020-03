Medic din Spania, mărturisire cutremurătoare din focarul de la Madrid: “Nu e minciună, e adevărul: trebuie să alegem cine trăiește și cine moare!”

09:20

Faptul că frigul a pus stăpânire pe România ar putea reprezenta un lucru bun. Potrivit ultimelor studii, virusul COVID-19 nu ar fi deloc puternic în fața temperaturile mici, iar zăpada ar putea limita răspândirea infecției cu coronavirus. Anunțul a fost făcut de Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București.