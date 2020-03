Imagini LIVE cu armata română pe străzile din Bucureşti! Soldaţii au fost scoşi la ordinul lui Klaus Iohannis

10:20

Avea dor 19 ani, era chelneriță, însă plănuia să se implice în munca de voluntariat pentru a-și ajuta semenii să lupte împotriva noului coronavirus. Totuși, tânăra Emiliy Owen – așa cum au spus și membrii familiei sale – se temea de izolare și de toate ”luptele interioare” pe care le vor duce și le duc […] The post ”Frica de izolare” a făcut-o pe o tânără de numai 19 ani să-și pună capăt zilelor: ”Nu a putut face față unei lumi închise din cauza coronavirusului” appeared first on Cancan.ro.