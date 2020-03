Atletism/Coronavirus: Suedezul Armand Duplantis, dezamăgit după decizia de amânare a JO de la Tokyo

11:50

Sportivii, organizaţiile sportive naţionale şi federaţiile sportive naţionale şi internaţionale au reacţionat cu tristeţe sau uşurare la vestea că Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amânate marţi cu un an din cauza pandemdiei de coronavirus, transmite Reuters.Competiţia polisportivă de la Tokyo, programată iniţial între 24 iulie şi 9 august 2020, va avea loc nu mai târziu de vara anului 2021, conform acordului dintre premierul japonez Shinzo Abe şi preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Thomas Bach.Reacţii după amânarea JO 2020:Preşedintele Comitetului Internaţional Paralimpic, Andrew Parsons: ''Sănătatea şi bunăstarea vieţii umane trebuie să fie mereu prioritatea numărul unu şi organizarea unui eveniment sportiv de orice fel în timpul acestei pandemii este pus şi simplu imposibilă. Sportul nu este cel mai important lucru acum, ci salvarea vieţii umane''.Preşedintele World Athletics, Sebastian Coe: ''Este de departe decizia potrivită. Lumea este într-o realitate dificilă, o situaţie periculoasă. Sportul nu poate fi diferit ... pur şi simplu era greşit să continuăm pe acest drum, având în vedere unde este restul lumii în acest moment''.Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Iarbă, Thierry Weil: ''Mesajul torţei olimpice Tokyo 2020 că 'Speranţa ne luminează calea' nu poate fi mai pertinent acum. Aşteptăm cu nerăbdare nişte Jocuri Olimpice uimitoare la Tokyo anul viitor!''Directorul general al Comitetului Olimpic Britanic, Andy Anson: ''Cu o profundă tristeţe acceptăm amânarea, dar şi cu conştiinţa că este singura decizie pe care o putem susţine, având în vedere impactul devastator al COVID-19.''Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Lupte, Nenad Lalovic: ''Decizia de amânare va avea un impact semnificativ asupra sportivilor noştri şi a procesului de calificare rămas. Ca şi alte federaţii şi actori din lumea sportului, aşteptăm indicaţii detaliate din partea Departamentului Sporturi al CIO în legătură cu procesul de calificare''.Preşedintele Confederaţiei Sporturilor Olimpice Germane (DOSB), Alfons Hormann: ''Confirmă populaţiei globului că totul în sport e făcut pentru a aduce sub control pandemia, cât mai bine şi cât mai repede''.World Rugby: ''Convingerea noastră, după uimitoarea Cupă Mondială 2019 din Japonia, este că gazdele (JO 2020) vor depăşi acest obstacol şi vor fi mai puternice şi mai dedicate pentru a oferi Jocuri Olimpice de excepţie''.Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Tenis, David Haggerty: ''Ne confruntăm cu o situaţie fără precedent şi era nevoie de responsabilitate din partea liderilor, care să ia decizii în cunoştinţă de cauză. Deşi este o dezamăgire pentru toţi cei care se pregăteau şi se antrenau din greu, toţi înţelegem că protejarea vieţii umane, a sănătăţii şi siguranţei, este primordială''.Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Kaiac-Canoe, Jose Perurena: ''Felicităm CIO, Guvernul Japoniei şi organizatorii Tokyo 2020 pentru că au luat această decizie curajoasă, dar esenţială''.Ministrul rus al Sporturilor, Oleg Matîţin, pentru TASS: ''Respectăm această decizie comună a CIO şi a conducerii Japoniei. În aceste vremuri dificile, sănătatea sportivilor, a organizatorilor, a reprezentanţilor tuturor ţărilor şi a membrilor CIO este cea mai importantă. Vom coopera cu federaţiile naţionale în legătură cu procesul de pregătire''.Campionul olimpic italian la ciclism pe pistă Elia Viviani: ''Amânarea Jocurilor Olimpice pentru 2021 este cea mai bună decizie pentru mine. Azi toţi ne confruntăm cu o problemă mult mai mare şi chiar dacă luna august pare departe, siguranţa pentru un eveniment aşa de mare era foarte dificilă. Ne vedem în 2121!''Campioana olimpică la lupte canadiană Erica Wiebe: ''Ce uşurare. Emoţie. Incertitudine. Trăim vremuri fără precedent. Vom fi mai pregătiţi ca niciodată în 2021 vom purta 'frunza de arţar' cu mai multă mândrie decât credeam că e posibil''.Campioana mondială la heptatlon Katarina Johnson-Thompson (Marea Britanie): ''Am aşteptat opt ani pentru asta, ce înseamnă încă un an în marea schemă a lucrurilor? Ca sportiv, este o veste dureroasă ca Jocurile Olimpice să fie amânare până în 2021, dar este pentru motivele corecte şi pentru siguranţa tuturor. Staţi în case!''Campionul olimpic la maraton Eliud Kipchoge (Kenya): ''Una peste alta este o decizie foarte înţeleaptă de a amâna Jocurile până în 2021. Aştept că nerăbdare să revin în Japonia pentru a-mi apăra titlul olimpic anul viitor şi aştept cu nerăbdare să fiu martor al acestui eveniment minunat. Le urez tuturor sănătate în aceste vremuri grele''.Campionul olimpic la 100 m bras Adam Peaty (Marea Britanie): ''Ca sportiv, sunt evident extrem de dezamăgit, dar este ceva mult mai importat şi mai mare decât mine sau orice alt sportiv care ar fi luat parte la Jocuri. E o chestiune de viaţă şi moarte şi toţi trebuie să facem ceea ce este corect''.Triplul campion mondial Tom Daley (Marea Britanie): ''Să aşteptăm încă un an pentru a ne atinge visurile merită acest sacrificiu de ţine oamenii în siguraţă. Da, voi fi cu un an mai bătrân şi corpul meu va simţi asta, dar promit că voi munci din greu să fac Team GB cât mai mândră când va fi timpul''.Înotătoarea suedeză Sara Sjostrom: ''Erau câţiva sportivi care urmau să se retragă după Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar sunt sigură că vor continua pentru încă un an. Cred că pentru unii dintre sportivii tineri va fi bine, deoarece vor avea încă un an de antrenamente, vor avea încă un an pentru a încerca să fie mai aproape de cei mai buni''.Preşedinta Federaţiei Americane de Fotbal (US Soccer), Cindy Parlow Cone: Calificarea ''Este diferită la băieţi şi fete, deoarece băieţii au de trecut nişte calificări, deci avem nevoie de date noi. Sunt multe întrebări de răspuns''.Fostul atlet cubanez Javier Sotomayor, deţinătorul recordului mondial la săritura în înălţime: ''Din punct de vedere uman este cel mai bun lucru de făcut, deoarece sportivii sunt într-un stres continuu din cauza pandemiei şi nu s-au putut concentra cum trebuie pentru pregătire. Este o decizie responsabilă. Poate şterge multe speranţe olimpice, pentru că mulţi speră la o medalie olimpică, dar viaţa e mai importantă şi trebuie să avem grijă de ea''.Confederaţia Mondială de Baseball Softball (WBSC): ''WBSC salută şi susţine pe deplin decizia comună a amânării. WBSC va lucra îndeaproape cu CIO pentru a încheia calificările olimpice la baseball, pentru care avem acum mai mult timp, oferind şanse egale pentru echipe şi jucători''.Dublu campion olimpic la judo Teddy Riner (Franţa): ''Ne vedem în 2021, Tokyo. Înainte de asta, avem de câştigat o luptă uriaşă''.AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Ada Vîlceanu)