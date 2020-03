ALERTĂ în rândul bisericilor ortodoxe! Doi preoţi din Bucureşti au fost confirmaţi cu COVID-19

10:50

Sara Ardeleanu – în vârstă de numai 10 ani – i-a uimit pe jurați cu numărul de pe scena ”Românii au Talent”, iar Mihai Petre a apăsat butonul Golden Buzz. Numai că, acum, am putea asista la o adevărată răsturnare de situație. Și asta pentru că micuța le-a luat-o înainte celor de la Pro TV […] The post Sara Ardeleanu a încălcat regulile Pro TV și poate fi descalificată de la Românii au Talent, deși a primit Golden Buzz. Ce a postat cu 7 săptămâni înainte de a fi difuzat show-ul appeared first on Cancan.ro.