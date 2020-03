Andrei Duban, după ce a aflat că Graţiela a fost eliminată! Care este primul lucru pe care i-l va spune: „Am pus-o să jure”

11:40

Situație de criză la Spitalul din Comănești, acolo unde 24 de angajați ar putea fi infectați cu Covid-19, după confirmarea primului deces de coronavirus. Autoritățile locale au convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU), iar primele măsuri i-au privit direct pe cei 24 de angajați (medici și personal medical) care ar fi putut avea […]