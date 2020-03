Chiriţoiu: Părerea mea e că preţul gazelor ar trebui să scadă pentru toţi consumatorii de la 1 iulie,odată cu liberalizarea pieţei

15:40

Gimnastul Marian Drăgulescu a declarat, miercuri, într-un interviu acordat AGERPRES, că în ciuda amânării Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru anul viitor, când va avea 40 de ani, are şansa lui la aurul olimpic, singura medalie care îi lipseşte din palmares.Calificat în toamna anului trecut în proba de sărituri, Drăgulescu nu renunţă la cea de-a cincea sa participare la Jocurile Olimpice din carieră, deşi recunoaşte că înaintarea în vârstă se face simţită. El a afirmat că în ultima perioadă nu se mai poate pregăti la fel de mult ca la 20 de ani, dar compensează prin eficienţă şi prin atenţia mai mare la detalii. Gimnastul susţine că antrenamentele sale sunt mult mai solicitante din punct de vedere psihic în acest moment şi că alocă timp mai mult analizei video.Norocul face parte din gimnastică, susţine Drăgulescu, făcând referire la aterizarea din săritură, un lucru care în opinia sa nu poate fi antrenat. Cu puţină şansă şi o formă bună în ziua finalei de concurs oricare dintre primii 6-7 gimnaşti ai momentului pot cuceri medalia de aur la sărituri, iar Marian Drăgulescu se consideră onorat să facă parte dintre ei după locul 4 cucerit anul trecut la Campionatele Mondiale de la Stuttgart.Având în vedere pandemia de coronavirus, gimnastul încearcă să convingă un număr cât mai mare de oameni să facă exerciţii fizice în casă. Din sufrageria sa, Drăgulescu face în fiecare zi un antrenament de jumătate de oră transmis în direct pe un site de socializare. Sunt exerciţii uşoare pe care le fac persoane cu vârste cuprinse între 5 şi 70 de ani, mai spune Marian Drăgulescu.Vicecampionul olimpic de la Atena 2004 se gândeşte la viitorul său după retragerea din activitatea sportivă. El recunoaşte că după Jocurile Olimpice de la Tokyo este tentat să candideze la preşedinţia Federaţiei Române de Gimnastică. "Am câteva idei, am o viziune pe termen lung pentru a ajuta gimnastica să revină acolo unde a fost cândva", susţine Marian Drăgulescu.AGERPRES: Marian, ce părere ai despre amânarea Jocurilor Olimpice, se impunea sau nu o astfel de măsură?Marian Drăgulescu: Sincer, speram să se întâmple acest lucru. E o decizie foarte bună luată de Comitetul Internaţional Olimpic pentru că noi, sportivii, nu am fi avut timp să fim la capacitate maximă la Jocurile Olimpice dacă se menţineau datele iniţiale. Este cea mai importantă competiţie din viaţa unui sportiv şi ar fi fost păcat să ajungem nepregătiţi acolo. În plus, riscurile de accidentare ar fi fost foarte mari după o perioadă de întrerupere a pregătirii specifice. Aşa că din punctul meu de vedere amânarea este cea mai bună soluţie. Trecem printr-o situaţie extrem de dificilă din cauza acestei pandemii. Lucrurile se modifică de la o zi la alta, nimeni nu ştie când se va încheia pandemia, aşa că se impunea o asemenea decizie. A mai rămas mai mult de un an până la startul Jocurilor, aşa că va fi suficient timp de pregătire pentru toată lumea. Eu de abia aştept să se încheie această pandemie şi să revin în sală pentru a mă pregăti aşa cum trebuie.AGERPRES: Tu vei avea anul viitor 40 de ani, nu sunt mulţi sportivi care pot participa la această vârstă la o ediţie a Jocurilor Olimpice...Marian Drăgulescu: Nu mă sperie deloc gândul ăsta. E doar o nouă provocare pentru mine. Sunt ambiţios şi optimist. Motivaţie există, sper să fiu sănătos şi să îmi iasă totul aşa cum îmi doresc eu.AGERPRES: Cu toate astea, o decizie de amânare a Jocurilor pentru 2022 ţi-ar fi stricat planurile, nu?Marian Drăgulescu: Dacă se amânau cu doi ani, da, pentru mine ar fi fost un mare semn de întrebare dacă pot participa. Dar să concurez anul viitor pentru mine este OK, voi fi acolo în 2021, fără discuţie.AGERPRES: Fizic tu cum te simţi în momentul ăsta?Marian Drăgulescu: Mă simt ca la 41 de ani... glumesc, sunt foarte bine. Bineînţeles că se simte înaintarea în vârstă, reacţiile nu mai sunt la fel de rapide ca la 20 de ani, de exemplu. Numărul de repetări ale exerciţiilor nu mai poate fi la fel de mare ca la 20 de ani. În schimb eu sunt mult, mult mai atent la eficienţa pregătirii. Adică îmi dozez efortul cât mai bine posibil. Prin comparaţie, acum este o pregătire extrem de solicitantă din punct de vedere psihic. Pentru că neputând să mai fac la fel de multe repetări, acelea puţine le fac cu foarte mare atenţie. Pregătesc şi mă concentrez pe absolut toate detaliile mişcării din timpul exerciţiului. Deci e destul de solicitant. Analizez mai mult acum şi pe video, mă analizez şi pe mine mai mult, aşa cum mă uit şi la exerciţiile pe care le fac ceilalţi gimnaşti împotriva cărora concurez. Încerc să fur ideile bune care m-ar putea ajuta pe mine să evoluez, să fiu din ce în ce mai bun la tehnică, la exerciţiile pentru detentă, pentru viteză, pentru întoarcere în aer... deci sunt multe detalii cărora eu le acord foarte multă importanţă.AGERPRES: Ce şanse crezi că ai la o medalie la JO în 2021, pentru că ai spus mereu că visul tău este aurul olimpic?Marian Drăgulescu: Şansele sunt mari. Eu sunt în top la sărituri, anul trecut am ieşit la Campionatele Mondiale pe locul 4, la nici o zecime şi jumătate de locul întâi. Iar asta în condiţiile în care a doua săritură nu mi-a ieşit integral. Adică mai aveam jumătate de întoarcere. Aşa că eu spun că sunt acolo sus. Suntem vreo 6-7 gimnaşti şi oricare poate urca pe podium cu şanse la medalia de aur. Important este ca la Tokyo să prind o zi extraordinar de bună şi să am şi puţin noroc. Pentru că în ziua finalei poţi să faci o săritură bună, dar e nevoie şi de puţin noroc... mă refer aici la aterizare, la a sta la aterizare fără să faci niciun pas. E, chestiunile astea oricât de mult le-ai antrena, ele tot ţin de noroc. Deci de asta spun că oricare dintre primii 6-7 poate urca pe podium dacă îşi face treaba şi are şi puţină şansă. Iar eu nu pot decât să mă bucur că mă număr printre ei. Cred că am şansa mea la aurul olimpic şi în 2021.AGERPRES: Perioada asta de izolare la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus te împiedică să exersezi la sărituri, te va afecta acest lucru pe viitor?Marian Drăgulescu: Eu în momentul de faţă mă menţin într-o oarecare formă şi acasă. Normal că îmi lipseşte contactul cu aparatul de sărituri. E clar că exerciţiile specifice pe care le făceam în sala de gimnastică nu le pot face acasă, dar acum sunt un pic mai relaxat după ce Jocurile Olimpice s-au amânat pentru 2021. O să am timp suficient când îmi voi relua pregătirea specifică să recuperez timpul ăsta petrecut acasă.AGERPRES: Ai început de câteva zile să predai lecţii de gimnastică pentru oamenii care stau în această perioadă în casă, nu mulţi se pot mândri că au ca antrenor un vicecampion olimpic. Cum ţi-a venit ideea să faci aceste exerciţii video pe contul tău de Facebook?Marian Drăgulescu: Păi când stai atâta timp în casă îţi vin tot felul de idei. Perioada asta ne dă ocazia să fim creativi în multe direcţii. Aşa mi-a venit şi mie ideea de a face antrenamente alături de cei care stau acasă. În fiecare zi, de la ora 12:30, pe pagina mea de Facebook, Marian Drăgulescu Official, am un antrenament de gimnastică de 30 de minute. Ieri, de exemplu, aproximativ 500 de persoane au făcut acest antrenament cu mine în direct. Şi au fost persoane cu vârste cuprinse între 5 şi 70 de ani. Iar pentru genul de exerciţii pe care le facem nu e nevoie de gantere, de benzi elastice sau alte obiecte, lucrăm doar cu greutatea corpului. Sunt exerciţii uşoare, astfel încât absolut toată lumea să le poată face. Mai mult decât atât, după aceste exerciţii nu ai febră musculară aşa de mare a doua zi. Deci poţi să faci imediat un alt antrenament lejer. E un tip de mişcare ce nu necesită aşa de mult efort. M-am gândit că oamenii care stau acasă au nevoie de mişcare pentru că există tendinţa asta de îngrăşare la oricine. Iar antrenamentele pe care le fac eu ajută şi din acest punct de vedere, adică să îţi menţii greutatea normală. Trebuie să ne menţinem sănătoşi.AGERPRES: Cu această ocazie îi ajuţi şi pe copii să descopere gimnastica, un sport care nu prea mai atrage în ultimul timp...Marian Drăgulescu: Cu siguranţă că m-am gândit şi la popularizarea gimnasticii în rândul copiilor. Avem nevoie de cât mai mulţi dintre ei să vadă ce înseamnă gimnastica şi cât de frumos este acest sport. Antrenamentul pe care îl fac pe Facebook este unul cu exerciţii de bază în gimnastică, dar el ajută la orice tip de alt sport. Adică orice disciplină ar practica fiecare dintre cei care intră în live cu mine aceste exerciţii îi ajută. Nu e nimic străin de alte sporturi.AGERPRES: Ce le transmiţi românilor în această perioadă dificilă cauzată de pandemia de coronavirus?Marian Drăgulescu: În primul şi în primul rând să stea în casă şi să se spele pe mâini. Apoi să fie pozitivi, să fie creativi, să facă mişcare zilnic. Şi să fie optimişti, pentru că în cele din urmă vom trece cu bine toţi peste această încercare.AGERPRES: În perioada următoare vor fi alegeri la preşedinţia Federaţiei Române de Gimnastică, te tentează pe viitor poziţia de preşedinte după ce te vei retrage din activitate?Marian Drăgulescu: Sincer, acum nu ştiu ce voi face, aştept să se termine Jocurile Olimpice şi abia apoi voi lua o decizie. Dar mă gândeam la un moment dat că ar fi un curs firesc să candidez şi eu pentru preşedinţia Federaţiei Române de Gimnastică. Făcând o viaţă întreagă acest sport cred că pot ajuta gimnastica românească. Am câteva idei, am o viziune şi pe termen lung pentru a ajuta gimnastica să revină acolo unde a fost cândva, dar şi pentru a deveni un sport mai popular în România. Mă gândesc la candidatură, dar în momentul de faţă nu este nicio grabă. Nu exclud pe viitor să candidez la preşedinţia federaţiei, chiar m-am gândit, însă prioritară acum pentru mine este participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.