Toată lumea poate accesa PornHub fără restricții. Gigantul filmelor pe adulți acordă acces Premium în toată lumea, nu doar în Italia

Gigi Becali este supărat foc pe autoritățile pentru că, în contextul crizei provocate de coronavirus, nu iau nicio măsură să prevină picarea economiei românești. Finanțatorul echipei FCSB susține că Guvernul nu dă doi bani acum pe economia țării. „Ce mai contează fotbalul când vezi 500-600 de oameni afectaţi de coronavirus? Eu nu vreau să critic […]