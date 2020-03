Aproape 10.000 de teste false pentru depistarea coronavirusului, ridicate de la o firmă care le vindea online

17:40

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) va găzdui în perioada 18 - 20 noiembrie 2021, în premieră pentru România, cea mai prestigioasă conferinţă anuală europeană în domeniul asigurării calităţii în învăţământul universitar - European Quality Assurance Forum (EQAF), fiind desemnată în acest sens de către Asociaţia Europeană a Universităţilor (European University Association - EUA).Propunerea UVT a fost declarată câştigătoare de comisia de evaluare a EUA dintr-o listă cu alte 10 universităţi europene aplicante.Rectorul UVT, Marilen Pirtea, a declarat, miercuri, că alături de întreaga comunitate universitară, echipa de conducere a UVT a dezvoltat o viziune educaţională a universităţii - sub forma unei platforme de calitate Teaching & Learning Brand -, care stabileşte principiile ce stau la baza procesului de predare-învăţare-evaluare şi care e acum în curs de implementare."Vom digitaliza mare parte din procesele de evaluare internă a calităţii, având în lucru noi platforme informatice, pentru a le face mai eficiente, şi vom pune accent foarte mare pe formarea cadrelor didactice în domeniul psihopedagogic, în acord cu această viziune. Ne dorim un proces educaţional centrat pe student, dar şi mai eficient şi conectat la lumea de azi şi mai ales de mâine. Feedback-ul primit de la studenţii noştri e deosebit de important pentru a ne ajuta să devenim mai buni şi să le oferim chiar lor experienţe de învăţare cât mai bune, astfel încât să dezvoltăm permanent diferite mecanisme de consultare a acestora. Asigurarea calităţii e un proces complex, ce implică toate componentele care lucrează împreună într-o universitate, iar pentru UVT acest proces este o responsabilitate a întregii comunităţi", arată Marilen Pirtea, într-un comunicat remis AGERPRES.Potrivit acestuia, EQAF creează un cadru pentru dezbateri, dezvoltare profesională şi schimburi de bune practici pentru toate entităţile implicate în procesul de asigurare a calităţii învăţământului universitar - universităţi, agenţii de evaluare externă a calităţii, instituţii europene sau organizaţii studenţeşti. Conferinţa reuneşte anual peste 500 de rectori, prorectori, experţi în asigurarea calităţii, cercetători sau studenţi din întreaga Europă şi nu numai, evenimentul aducând la un loc de fiecare dată participanţi de pe toate continentele.EQAF este organizată anual, începând cu anul 2006, de Grupul E4, format din cei mai importanţi stakeholderi europeni în domeniul învăţământului universitar: Asociaţia Europeană a Universităţilor (European University Association - EUA), Organizaţia Europeană a Studenţilor (European Students' Union), European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) şi European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE).În fiecare an, EQAF este găzduită de o universitate dintr-o altă ţară, evenimentul ajungând pentru prima oară în România - Timişoara fiind, practic, cel mai estic punct în care se organizează conferinţa, exact în anul în care oraşul nostru va deţine şi titlul de Capitală Europeană a Culturii.UVT a elaborat aplicaţia pentru găzduirea acestei conferinţe în parteneriat cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din România (ARACIS) şi cu Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), având sprijinul preşedintelui României Klaus Werner Iohannis, a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Consiliului Naţional al Rectorilor, Primăriei Municipiului Timişoara şi Organizaţiei Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara (OSUT), reunind astfel toţi actorii relevanţi pentru învăţământul universitar din România în acest demers. AGERPRES / (AS - autor: Otilia Halunga, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu)