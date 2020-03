Bucureștenii vor fi testați pentru coronavirus. Gabriela Firea, primele declarații: ”12 mașini ecologice se vor deplasa la locuințele celor vizați”

17:50

A rămas fără job, dar și fără curent. Izolată în casă, Oana Roman e foc și pară după ce a rămas fără căldură și energie electrică. N-are apă, nici curent și nici căldură. Izolată în casă, Oana Roman a răbufnit pe contul ei de Instagram deoarece a fost nevoită să-și amâne activitățile casnice. Vedeta a […]