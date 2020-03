Anunț de ultimă oră! Ordonanța de urgență care permite amânarea ratelor este gata! Câte luni o să fie păsuiți românii

17:50

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 au reținut două femei, care au fostt acuzate că au încercat să jefuiască un bărbat de 86 de ani. Acestea au intrat în apartamentul victimei echipate cu măşti şi mănuşi chirurgicale, sub pretextul că au venit să-i dezinfecteze locuinţa cu o substanţă împotriva coronavirusului. Potrivit unui comunicat […]