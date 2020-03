Tătaru: Spitalul Judeţean Suceava - focar care a ajuns în acel punct în care a decimat personalul medical

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Nelu Tătaru a declarat, miercuri, că focarul de COVID de la Spitalul Judeţean Suceava a ajuns "în acel punct în care a decimat personalul medical", adăugând că este o transmitere locală accentuată a acestui virus."Acest focar a ajuns în acel punct în care a decimat personalul medical. În acest moment, am reuşit să stabilizăm anumite spitale care vor prelua aspectele medicale de care aveau nevoie locuitorii judeţului Suceava şi încercăm să stabilizăm o unitate de primiri urgenţe la nivelul Spitalului Jjudeţean cu personalul care mai este valid, precum şi cu personalul adus din Centrul universitar Iaşi. În acest moment, Secţia de boli infecţioase are peste 120 de pacienţi, între care cinci sunt pe ventilator. Este o transmitere locală accentuată. La nivelul judeţului Suceava sunt peste 150 de cazuri confirmate, iar, după cum aţi putut vedea, au fost şi numeroase decese", a afirmat Tătaru, la Digi 24.El a spus că spitalul este izolat în acest moment."Nu mai sunt decât în jur de 100 de pacienţi care aşteaptă rezultatul testării, cei care vor fi pozitivi vor fi internaţi în boli infecţioase, cei care vor fi negativi vor merge acasă în izolare voluntară la domiciliu. În oraş sunt măsurile pe care le ia Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă şi noi încercăm să reaşezăm activitatea medicală, să izolăm contacţii şi ancheta epidemiologică care s-a reevaluat, urmând să mergem pe fiecare caz în parte", a precizat Tătaru.Tătaru a menţionat că a început dezinfecţia spitalului de la etajele superioare."Am început dezinfecţia la etajele superioare, urmând ca, după ce terminăm dezinfecţia la etajele 3 şi 4, să mutăm personalul medical infectat cu COVID şi în decursul săptămânilor următoare, acest spital să devină un spital destinat pacienţilor infectaţi cu COVID", a spus secretarul de stat.Potrivit acestuia, la Suceava au fost mai multe motive care au dus la acest deznodământ, între care ancheta epidemiologică, managementul defectuos al crizei."La Suceava a fost o conjunctură şi sunt mai multe motive care au dus la acest deznodământ. Avem şi o anchetă epidemiologică ce nu a mers pe un traseu privind identificarea anumitor cazuri, a fost un personal medical care a fost contaminat, care a fost tardiv izolat sau identificate târziu contactele primare, a fost un mod greşit de folosire a echipamentelor de protecţie, a fost un management defectuos al crizei, a fost o atitudine a Direcţiei de Sănătate Publică delăsătoare şi toate acestea au dus la situaţia în care ne aflăm", a susţinut el.Tătaru a amintit că procuratura s-a sesizat în acest caz. "La Suceava este o urmărire penală care se desfăşoară in rem. Noi am propus astăzi de la minister preşedintelui Consiliului Judeţean şi Consiliului Judeţean suspendarea contractului managerului", a afirmat secretarul de stat."În acest moment, am izolat tot ce am descoperit la Spitalul de boli infecţioase. Am chemat cadrele infectate şi care ştim că erau în afara spitalului şi vom face internările după dezinfectare, mâine vor veni cadrele DSP Iaşi. Vom izola fiecare focar, lăsând judeţului Suceava şi spitale non-COVID în care se pot trata", a adăugat Tătaru. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres