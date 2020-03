Coronavirus în România. Cumpărăturile on-line, un vis pe durata stării de urgență! “Ne cerem scuze și…”

20:20

Cea mai afectată regiune italiană de epidemia noului coronavirus a înregistrat miercuri 296 de decese, doar cu 7% mai mult decât marți. Astfel, în Lombardia bilanțul a ajuns la 4.474 de morţi Acest procent este relevant pentru că la începului acestei săptămâni Lombardia a înregistrat 402 de decese. Aceasta ar fi cea mai slabă creştere