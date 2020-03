Infotrafic: Lucrări pe A2 - joi, până la ora 18,00; manevrele în porturile Constanţa Nord şi Constanţa Sud-Agigea - oprite

23:30

Sistemul de transport reprezintă o linie vitală pentru economie, iar aceasta obligatoriu va fi menţinută, a declarat, miercuri seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, precizând că zilnic intră în ţară, în medie, 4.000 - 4.500 de camioane."Sistemul de transport, alături de sistemul financiar - bancar, respectiv sistemul energetic, reprezintă o linie vitală pentru economie, atât pentru economia României, cât şi pentru economia Europei. Această linie noi obligatoriu o vom menţine. Toate măsurile pe care le luăm în domeniul transporturilor trebuie să faciliteze aprovizionarea populaţiei. (...) vreau să spun ce am făcut în acest sens, atât în plan naţional, cât şi european şi ce facem în continuare. În primul rând, în plan european, noi am fost preocupaţi să aducem în România zecile de mii de camioane blocate zilele trecute la graniţa cu Slovenia, cu Ungaria, cu Serbia, Croaţia şi am reuşit acest lucru. În medie, intră în România aproximativ 4.000 - 4.500 de camioane pe zi. Am realizat o celulă de criză la Ministerul Transporturilor. Împreună cu colegii de la MAE, cu misiunile diplomatice din ţările vecine, cu miniştrii de Transporturi din statele membre, cu intervenţia primului ministru, a doamnei comisar Adina Vălean am reuşit să aducem aceste camioane în ţară", a afirmat Bode, la Digi 24.El a făcut referire la culoarele verzi, în România fiind stabilite cinci astfel de culoare dedicate transportului rutier internaţional, atât de marfă, cât şi de persoane."În pasul următor, am agreat la nivelul Uniunii Europene un set de linii directoare în ceea ce priveşte managementul la frontieră. Acele culoare de tranzit la nivelul Uniunii Europene, denumite culoare libere, pe reţeaua principală de drumuri, astfel încât drumul de staţionare pentru verificare a vehiculelor să nu fie mai lung de 15 minute", a precizat ministrul.În altă ordine de idei, şeful de la Transporturi a precizat că ordonanţele militare aflate în vigoare nu restricţionează deplasarea la locul de muncă."În fiecare zi traducem ordonanţele, impactul ordonanţelor militare asupra industriei de transport, pentru că am văzut tot felul de interpretări. 'Nu ne putem deplasa la locul de muncă'. Nu, este fals. Nu se pune problema că nu ne putem deplasa la locul de muncă. Restricţiile nu se referă, acelea cu trei persoane, la deplasarea la locul de muncă, la deplasarea în şantiere. Aceste restricţii, în intervalul 6:00 - 22:00, nu se aplică celor care se deplasează la locul de muncă, se deplasează în şantiere. De asemenea, la nivel naţional, sunt măsuri pe care noi le-am luat şi pe care le luăm în continuare pe fiecare mod de transport în ceea ce priveşte reglementarea. Dacă ne referim la modul aerian, ştiţi foarte bine că transportul internaţional este practic blocat. Peste 80% din curse sunt anulate la nivel internaţional. Astăzi, compania TAROM a anulat toate cursele la nivel naţional", a susţinut Lucian Bode.Potrivit acestuia, în acest moment nu este suspendat transportul de persoane la nivel naţional şi nici cel de marfă. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Alexandru Cojocaru)