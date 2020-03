Elton John - concert în propria casă, în interes caritabil. Numeroși artiști îi vor fi alături, virtual

07:10

HOROSCOP DRAGOSTE 26 MARTIE. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 26 MARTIE 2020. Luna se muta azi din Berbec in Taur si are multa treaba. Te-ai odihnit ieri mai bine? Pentru ca ziua de azi este mai provocatoare si solicitanta, este despre a ne simti total nestiutori in fata unor subiecte nefamiliare noua pe care vrem, nu vrem trebuie sa le vedem.