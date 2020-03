Situație tot mai critică pentru cadrele medicale din România! O asistentă UPU din Cluj-Napoca a fost confirmată cu noul coronavirus

07:50

Angajații TAROM sunt cu nervii la pământ și caută vinovați după ce, prin intermediul unui e-mail, au fost înștiințați de conducerea companiei că nu vor mai fi efectuate curse interne, precum și că, în rândul personalului, există bolnavi de coronavirus. VEZI AICI: REVOLTĂTOR: BOLNAV DE CORONAVIRUS DIN PIATRA-NEAMȚ, SCOS DIN SPITAL ÎN MAIEU, FĂRĂ IZOLETĂ […] The post Scandal la TAROM. Două persoane, infectate cu coronavirus. Pilotul Cezar Osiceanu a răbufnit: “DEMISIA! E plătit regește pentru NIMIC!” appeared first on Cancan.ro.